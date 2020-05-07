Москва, , 17:14 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Судом вынесено постановление о продлении подсудимым меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста на три месяца, то есть по 17 августа 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин останутся в СИЗО, а остальные предполагаемые участники экстремистского сообщества — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

В суде также уточнили, что следующее судебное заседание по основному процессу состоится 17 мая в 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.