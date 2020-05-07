Челябинск, , 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны. Об этом говорится в паблике ТРК в соцсети ВКонтакте.

«Признаёмся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлёт нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям. Признаём свою ошибку», — говорится в сообщении.

При этом они добавили, что присланная им фотография оказалась редкой. И им пришлось потратить время для того, чтобы убедиться в том, кто именно на ней изображён. Представители ТРК «Космос» призывают всех быть внимательными и не исключают, что «автор бессовестного розыгрыша» пожелает сыграть эту несмешную шутку и с другими.

«Не дадим опорочить священный праздник. Ещё раз приносим извинения», — заключили представители организаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, снимок, на котором изображён лидер нацистов Адольф Гитлер, оказался приложен к одной из историй, поступивших на проект «Имена героев» к 75-летию Победы. История и фотография были показаны большом экране комплекса и в соцсетях. Пользователи соцсетей увидели фото Гитлера и подняли волну возмущения.

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