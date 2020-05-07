Волгоград, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM Бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву следователи ФСБ России предъявили новое обвинение. По словам адвоката подследственного, генерала обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы.
Новое обвинение связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Михаила Музраева в июле 2019 года. По данным ФСБ, генерал тогда дал своим подчинённым указания, которые не отвечали интересам службы. Комментировать подробности уголовного дела невозможно в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.
Генерал арестован по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. С 11 июня 2019 года он находится в СИЗО. 6 мая 2020 года Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Михаила Музраева до 10 июня 2020 года.