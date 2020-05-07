Волгоград, , 17:04 — REGNUM Бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву следователи ФСБ России предъявили новое обвинение. По словам адвоката подследственного, генерала обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы.

Новое обвинение связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Михаила Музраева в июле 2019 года. По данным ФСБ, генерал тогда дал своим подчинённым указания, которые не отвечали интересам службы. Комментировать подробности уголовного дела невозможно в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

Андрей Грохотов информационному агентству «Нашему подзащитному было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». Вину Михаил Музраев не признает», — сказал адвокат генералаинформационному агентству ТАСС.

Генерал арестован по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. С 11 июня 2019 года он находится в СИЗО. 6 мая 2020 года Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Михаила Музраева до 10 июня 2020 года.