Москва, , 16:58 — REGNUM Спецпропуска для передвижения по Москве жители города смогут оформить два раза в неделю. Об этом 7 мая сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города пояснил, что порядок оформления и выдачи цифровых пропусков для разовых поездок остаётся прежним. Горожане смогут получить их дважды в неделю, а для поездок в медучреждения и для деятельности волонтёров пропуска будут выдаваться ежедневно.

При этом уже оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве граждан обязали носить маски и перчатки.

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