Афины , , 16:53 — REGNUM Афинский Акрополь будет с 18 мая снова открыт для посетителей, 7 мая сообщает агентство Reuters.

Тем не менее, по сообщению министерства культуры Греции, музеи Афин останутся закрытыми до середины июня. Массовые мероприятия и представления под открытым небом должны возобновиться с середины июля.

Музеи и памятники Греции закрыты с середины марта, после введения общенационального карантина. Ослабления режима в Греции начались на текущей неделе.

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