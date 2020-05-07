Москва, , 16:47 — REGNUM В Госдуме осуждают практику региональных штрафов за нарушения режима повышенной готовности и ожидают вмешательства прокуратуры.

«Дальнейшее молчание надзорно-контрольных органов Российской Федерации, в лице органов прокуратуры, становится угрозой основ государственности. И с этой угрозой нельзя сравнить никакие якобы плюсы, связанные с борьбой с коронавирусом», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

«Подчёркиваю — применение региональных КоАПов за нарушение карантина, согласно позиции ВС — должно быть исключено!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд разъяснил, что за нарушение режима повышенной готовности и региональных правил, привлекать граждан к административной ответственности можно только в соответствии с двумя статьями КоАП РФ. Штрафы с камер они не предусматривают.

Вместе с тем с 12 мая в Москве вводится масочно-перчаточный режим. Ношение средств защиты станет обязательным на работе, в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, в том числе такси. Предполагаются и штрафы.

При этом штраф за нарушение масочного режима на рабочих местах составит 4 тыс. рублей, сообщает Главконтроль. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.