Екатеринбург, 7 мая 2020, 16:47 — REGNUM Екатеринбургская группа «Теринбург» провела акцию в честь 75-летия Великой Победы на крыше дома в Екатеринбурге. Солист группы Яна Гурко опубликовала видеозапись выступления в Instagram.
https://www.instagram.com/tv/B_2ft7picF8/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыканты города Минусинска (Красноярский край) исполнили песню «Смуглянка», сделав подарок своим землякам на День Победы.
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