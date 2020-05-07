Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Екатеринбургская группа «Теринбург» провела акцию в честь 75-летия Великой Победы на крыше дома в Екатеринбурге. Солист группы Яна Гурко опубликовала видеозапись выступления в Instagram.

Гурко «Друзья, в этом году особенное 9 мая. Мы не встретимся на параде, не станцуем вальс, не поедим армейской каши, но это только пока… Пандемия пройдёт, и мы обязательно отпразднуем и поблагодарим наших ветеранов. А пока хочу подарить вам поздравление, которое мы сделали с ребятами».

https://www.instagram.com/tv/B_2ft7picF8/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыканты города Минусинска (Красноярский край) исполнили песню «Смуглянка», сделав подарок своим землякам на День Победы.

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