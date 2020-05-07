Новосибирск, , 16:43 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники управления Росгвардии в преддверии Дня Победы персонально поздравили ветеранов, тружеников тыла Василия Кирьянова, Сергея Зензерова и Петра Викторова, которые в послевоенное время проходили службу в войсках правопорядка в регионе.

Акция Росгвардии «Парад у дома ветеранов» 54.rosgvard.ru

«Огромное спасибо вам за всё, что вы сделали во благо нашего Отечества, — сказал, обращаясь к ветеранам начальник новосибирского управления Росгвардии генерал-майор полиции Василий Шушаков. — Вы — живая история и достойнейший пример для нынешнего и последующих поколений сотрудников и военнослужащих Росгвардии».

Росгвардейцы прошли торжественным маршем под окнами ветеранов, коллектив ансамбля песни и пляски Сибирского округа Росгвардии исполнил фронтовые песни, оркестр — мелодии военной поры.

Уточняется, что каждый ветеран получил подарки и компакт-диски со стихами и песнями в исполнении детей, военнослужащих и сотрудников ведомства.

Отметим, что капитан милиции в отставке Василий Кирьянов с 13 лет начал помогать матери по работе в колхозе — наравне со взрослыми пахал землю, заготавливал сено и ухаживал за скотом. В 1949 году он был призван в армию, а после возвращения был принят на службу в МВД. В 1980 году в должности старшего инспектора службы вневедомственной охраны вышел на пенсию.

Полковник милиции в отставке Сергей Зензеров войну встретил подростком. Он просился на фронт, даже прошёл месячную военную подготовку, но его не взяли — ему не было 17 лет. В 15 лет Зензеров трудился слесарем-ремонтником на железнодорожной станции «Тайга». В годы Великой Отечественной войны он ремонтировал вагоны и сопровождал поезда. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Старшина милиции в отставке Пётр Викторов трудовой путь начал в 1943 году, когда ему исполнилось 13 лет. Работал в колхозе «Начало» в деревне Богословке Семипалатинской области Казахской ССР. Работал на ферме. После срочной службы в армии остался служить во внутренних войсках, в войсковой части 7406 города Новосибирска. В 1951 году приглашён на службу в Центральный отдел милиции.