Душанбе, , 16:39 — REGNUM В Таджикистане количество подтверждённых выявленных с коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 82 случая и достигло 461 человек. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает таджикстанское госинформагентство «Ховар» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным ведомства, в стране за сутки зарегистрировано 4 смерти с диагностированным COVID-19, всего — 12 умерших.

Всего с начала 2020 года в Таджикистане находились под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях 4205 человек. За последние сутки из карантина были выписаны 345 человек «в удовлетворительном состоянии».

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