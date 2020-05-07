Бишкек, , 16:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву, установленному в одноименном парке в киргизской столице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что Тулебердиев является одним из героев, который ценой своей жизни защитил Родину от захватчиков.

«Нашим святым долгом является сохранение памяти о великом подвиге наших отцов и дедов и передать ее подрастающему поколению кыргызстанцев. Мы сегодня живем в мирное время. Этим мы обязаны нашим дорогим ветеранам, которые сегодня среди нас и тем героям, которые не вернулись с войны», — подчеркнул он.

Жээнбеков подчеркнул, что День Победы является великим праздником, который удалось достичь очень большими потерями, — со всего Советского Союза в период войны погибли порядка 27 млн человек.

Справка ИА REGNUM: Чолпонбай Тулебердиев — стрелок 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта. Погиб 6 августа 1942 года в бою в районе села Селявное-Второе в Воронежской области, закрыв пулеметную амбразуру своим телом, тем самым предоставил возможность товарищам уничтожить пулеметный расчета и захватить стратегический плацдарм.