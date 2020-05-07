Москва, , 16:32 — REGNUM Несколько членов Совфеда переболели COVID-19, об этом сообщили в комитете верхней палаты парламента по регламенту.

«Пара-тройка сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», — цитируют РИА Новости главу комитета Совфеда Вячеслава Тимченко.

Сенаторы регулярно сдают тесты на коронавирус.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме известно о трех депутатах, которые болели COVID-19, в частности двое от КПРФ — Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, и еще одна депутат от «Единой России» Светлана Максимова находится в больнице в Тверской области.

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