Москва, , 16:28 — REGNUM Акцию «Свет Победы» 9 мая предложила провести Mail.ru Group, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы принять участие в акции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, нужно 9 мая зажечь свечу или фонарик у своего окна в 21:50.

«В 22:00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в одно визуальное единое целое», — сообщили в компании.

В свою очередь, сотрудники компании Mail.ru Group зажгут фонарики в каждом из окон штаб-квартиры на Ленинградском проспекте в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Mail.ru вместе с социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте» проводит акцию «Лица Победы», которая помогает найти родственникам воевавшего члена семьи ранее неизвестные им фотографии.

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