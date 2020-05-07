Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске произошёл скандал с проектом «Имена героев», приуроченном к 75-летию Победы. Среди присланных историй о героях Великой Отечественной войны среди остальных оказалось повествование про якобы Владимира Сумина, воевавшего под Москвой и Курском, к которому была приложена фотография с изображением Адольфа Гитлера.

История вместе с фотографией транслировалась в социальных сетях и на большом экране ТРК «Космос». Пользователи соцсетей увидели, что на фотографии снят Адольф Гитлер, и стали оставлять под записью гневные комментарии. Только после этого организаторы заметили ошибку.

В паблике ТРК «Космос» представители организации отмечают, что даже не думали, что у кого-то из приславших историю поднимется рука пошутить таким образом. По их словам, задумывая данный проект, они были преисполнены гордости за победителей-ветеранов, а каждое письмо с историей о ветеране читали с радостью.

«Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям», — говорится в сообщении. Организаторы проекта признали ошибку и принесли участникам проекта «Имена героев» и всем челябинцам извинения. Пост с фотографией Гитлера уже удалён.