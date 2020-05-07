Волгоград, , 16:22 — REGNUM Сотрудники полиции 7 мая вручили паспорт гражданина Российской Федерации 101-летней жительнице города Волжский Волгоградской области. Несколько лет назад ветеран труда переехала в регион из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба областного УМВД.

101-летняя пенсионерка переехала в Волжский к своему сыну. Получила разрешение на временное проживание и вид на жительство, а затем решила подать заявление о получении российского гражданства. Принимая во внимание почтенный возраст заявителя и в преддверии 75-летия Великой Победы, сотрудники городского подразделения по вопросам миграции помогли ей собрать необходимые документы и оформить гражданство в кратчайшие сроки. Паспорт, а также цветы и подарок ко Дню Победы, женщине привёз начальник Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД полковник полиции Виктор Вологин.

В годы Великой Отечественной войны пенсионер работала в тылу на Дальнем Востоке. Она имеет почётное звание «Ветеран труда».