Уфа, , 16:32 — REGNUM «Час» тишины планируют ввести в Башкирии. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Государственного собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы Курултая, соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами в мае. В случае принятия закона с 13:00 до 15:00 во всех многоквартирных домах и общежитиях запретят ремонтные работы, которые связаны с шумом.

Депутаты предусмотрели и исключения. Шуметь в эти часы будет можно в новостройках (в течение полутора лет) и в случае ликвидации аварий и подобных обстоятельств.

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, с этим вопросом к депутатам поступало много обращений от граждан. Основной целью принятия данного закона является защита их права на тишину.

Отмечается, что эта ситуация встала остро во время введения режима самоизоляции. Граждане стали использовать это время, чтобы привести свои жилища в порядок. А детям нужен сон. К сожалению, соседи не всегда понимают это.

По словам чиновников, в некоторых субъектах РФ уже есть положительный опыт действия закона о «часе» тишины.

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