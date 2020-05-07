Москва, , 16:17 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в столице, в частности режим самоизоляции для граждан, продлятся как минимум до 31 мая. Об этом столичный градоначальник заявил сегодня, 7 мая.

По словам Собянина, временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая.

Также Собянин подчеркнул, что пока рано открывать в Москве рестораны, театры и спортивные сооружения.

Все рабочие пропуска продлеваются до 31 мая.