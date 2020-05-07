Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл новые ограничения по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил оперативный регштаб.

Глава региона расширил действие масочного режима на всю область. Теперь жителям всех муниципалитетов Свердловской области необходимо носить маски в общественных местах и общественном транспорте.

Норма действует по 11 мая 2020 года и прописана в указе о режиме повышенной готовности («самоизоляции»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1429 случаев выявления коронавируса. Выписаны 243 человека.

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