Курск, , 16:11 — REGNUM В Курской области продолжается оборудование и оснащение мест для пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, введено 552 койки в трех лечебных учреждениях.

Перепрофилирование медицинских учреждений продолжится. Модернизация коснется корпуса терапевтического отделения больницы скорой медицинской помощи и бывшего здания онкодиспансера. 260 мест должны принять до 19 мая. До 10 июня будут подготовлены еще 325 коек.

Также губернатор Роман Старовойт предложил предусмотреть дополнительные средства на противовирусную терапию для медиков региона.

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