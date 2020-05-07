Бишкек, , 16:06 — REGNUM На пункте пропуска «Бордобо-автодорожный» сегодня, 7 мая, в ходе торжественной церемонии киргизские пограничники передали коллегам из Таджикистана символ «Эстафеты Победы». Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

На территории Киргизии Эстафета Победы прошла в городах Бишкек и Ош.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции принято решение о проведении памятных мероприятий «Эстафеты Победы» на территории Киргизии по без привлечения общественности.

ИА REGNUM напоминает, что военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» стартовала 5 февраля 2020 года сразу по двум направлениям — в городе Бресте в Белоруссии и в городе Мурманске в России, и проходит вдоль внешних границ стран-участниц СНГ.

Каждый день символ эстафеты встречают в новом городе. Участники пробега намерены посетить памятные места в десяти государствах-членах Содружества.