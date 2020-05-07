Париж, , 16:02 — REGNUM Во Франции число иностранных туристов может упасть с 60% до 80% в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Количество иностранных туристов может сократится до 80% в 2020 году под воздействием пандемии, о чем объявила в четверг, 7 мая, Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО).

По данным агентства ООН, базирующегося в Мадриде, число въезжающих во Францию гостей сократилось на 22% в первом квартале 2020 года и на 57% в марте после введения режима изоляции во многих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп направил циркуляр всем префектам, в котором рекомендует не открывать школы 11 мая в случае противодействия со стороны мэров.

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