Уфа, , 16:08 — REGNUM 72 гражданина, ранее зараженные коронавирусом, поправились за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе выявлено 1243 случая заражения коронавирусом, что на 83 случая больше, чем на вчерашний день. При этом 361 человек поправился (плюс 72 в сравнении с 6 мая).

На учете у врачей находится 391 человек. При этом уменьшилось число «тяжелых» пациентов — 26 человек (4 мая сообщалось о 31 пациенте, которые находятся в тяжелом состоянии).

Отмечается, что в Башкирии каждый день проводят около пяти тысяч тестов на коронавирус. А всего протестировано свыше 95 тысяч граждан.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Этот показатель не меняется с 20 апреля и составляет 14 человек.

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