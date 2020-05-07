Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В инфекционных госпиталях, предназначенных для лечения людей с подтверждённым коронавиурусом, коечный фонд заполнен почти на 10%, сообщила в ходе онлайн-брифинга 7 мая министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы ведомства, непосредственно реанимационные койки на Дону заполнены менее чем на 4%, в целом коечный фонд — менее чем на 10%. Данные говорят о том, что процент пациентов, находящихся в средней тяжести и тяжело больных, на Дону небольшой. В основном болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области на первом этапе развёрнуто более 2,6 тыс. коек для пациентов, у которых подтверждён коронавирус. В настоящее время общее число жителей региона, у которых был выявлен SARS-CoV-2, достигло 1 тыс. 514 человек. Выздоровели 195 пациентов, скончались 12.