Пенза, , 16:32 — REGNUM В Пензенской области постановлением судебной коллегии кассационной инстанции отменены судебные решения по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Бывший глава района обвиняется в том, что в 2013 — 2015 годах посредством подчиненных ему работников, в городе Сурск в нарушение закона выделил местным строительным организациям земельные участки под строительство домов малой этажности и утвердил по завышенной стоимости контракты на их строительство. Построенные в городе на улице Мичурина восемь домов не отвечали требованиям законодательства, но по указанию Березина были введены в эксплуатацию и распределены среди граждан-переселенцев из аварийного жилья.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободили свои посты. Причины их отставки глава области Иван Белозерцев озвучивать не стал.

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