Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Во всех общественных местах на территории Свердловской области обязательно ношение масок. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Маски нужно носить во всех закрытых помещениях и других общественных местах. Это касается всех населённых пунктов региона. Требование уже вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая масочный режим действовал на территории отдельных муниципалитетов. Но в магазинах часто покупатели, а порой и персонал, оказывались без масок. Удастся ли властям добиться 100%-го масочного режима на практике, а не на бумаге, покажет время.