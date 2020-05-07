Вильнюс, , 15:26 — REGNUM Несмотря на то, что в Литве все последние дни выявляется незначительное число людей с позитивными тестами на коронавирусную инфекцию, министр здравоохранения Литвы сегодня, 7 мая, объявил, что карантин в стране может продлиться всё лето, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако, как подчеркнул министр, смягчение режима будет продолжено. Уже объявлено о начале работы с 18 мая дошкольных учреждений, смягчается «масочный режим», уже работают летние кафе, будут разрешены массовые мероприятия, правда, численностью не более 30 человек, работают парикмахерские, непродовольственные магазины, возвращается деятельность офисных центров и так далее.

«Карантин важен, как правовая мера», — пояснил на пресс-конференции министр.

За прошедшие сутки в Литве выявлено пять позитивных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию, было проведено 7597 анализов.