Вильнюс, , 15:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Литве выявлено пять позитивных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 мая. При этом проведено 7597 анализов.

Общее количество выявленных положительных результатов за весь период пандемии достигло 1433, 739 человек из них ещё не излечились, 642 признаны выздоровевшими. 49 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

В литовских больницах на лечении остаётся 82 человека, в реанимации — 12, к аппаратам ИВЛ подключено 7 пациентов, 21 пациент получает кислородное лечение.