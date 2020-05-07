Краснодар, , 15:21 — REGNUM 113, 4 млн рублей готовы потратить на Кубани на противоградную защиту, соответствующая закупка размещена 6 мая на официальном сайте госзакупок. Заявки от претендентов на контракт принимаются до 22 мая.

Заказчиком выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы».

Заказчик намерен приобрести противоградовые ракеты «Алазань-6» или эквивалентов в количестве шести тысяч. Начальная (максимальная) цена договора — 113 млн 472 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года от сильного града в ряде районов Краснодарского края пострадали значительные площади сельхозпосевов.