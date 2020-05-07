Москва, , 15:32 — REGNUM В интернете появилась видеоинструкция, как взять собаку или кошку из приюта

Краткая видеоинструкция для тех, кто хотел бы завести себе домашнего питомца, появилась в официальных аккаунтах московского департамента ЖКХ в Instagram и ВКонтакте. Ролик, снятый в трогательном анимационном стиле, рассказывает, как выбрать собаку или кошку с помощью онлайн-каталога и какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы это животное поскорее появилось в вашем доме.

После того, как из десятков содержащихся в каталоге обитателей приюта человек выберет одного — самого-самого — ему предстоит пройти собеседование с кураторами проекта. Они расскажут больше важной информации о будущем питомце, объяснят, как дистанционно оформить договор ответственного владения, да и самих животных уберегут от передачи случайным и не готовым к этому людям.

Все процедуры рассчитаны на выполнение в режиме самоизоляции, так что в закрытые сегодня для посетителей и волонтеров приюты вам понадобится приехать только один раз — чтобы забрать своего нового друга домой.