Дербент, Дагестан, , 15:23 — REGNUM Депутат Госдумы из Дагестана Заур Аскендеров оказал благотворительную помощь жителям Дербента, оказавшимся в трудной ситуации в период пандемии коронавируса. Город получил от парламентария партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала и продовольствие, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе администрации муниципалитета.

Аскендеров направил в Дербент 220 единиц противочумных и защитных масок, 490 защитных костюмов, 200 единиц защитных очков и 1,7 тыс. бушонов (прозрачные защитные экраны для врачей), а также тысячу мешков муки (25 тонн). Отмечается, что стоимость всего закупленного составила около 6 млн рублей.

Читайте также: Махачкалинские врачи получили от депутатов Госдумы маски и комбинезоны

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Заур Аскендеров и еще один депутат Госдумы от Дагестана Мурад Гаджиев направили СИЗ для медработников в Махачкалу. Специализированные комбинезоны, бахилы и защитные маски были переданы в городскую больницу №1, центр инфекционных болезней и центр медицины катастроф.