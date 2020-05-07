Уфа, , 15:21 — REGNUM Летние каникулы у школьников в Башкирии начнутся с 30 мая. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба региона.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, в этом году ученики 1−4 классов закончат учиться 22 числа текущего месяца. Учащиеся остальных классов продолжат учебу до 29 числа.

Отмечается, что правительство региона планирует открыть детские площадки и разрешить жителям гулять в городских скверах. При этом нужно будет обязательно носить маску и соблюдать дистанцию.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что онлайн обучение в Башкирии началось 6 апреля. Утром в Башкирии проходят открытые уроки для школьников, на которых выступают известные спортсмены, общественники и политики.

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