Нальчик, , 15:13 — REGNUM Артисты ГКУК «Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики» исполнили и записали к 75-летию Победы СССР над нацизмом популярную песню «На безымянной высоте» на стихи поэта Михаила Матусовского и музыку композитора Вениамина Баснера. Записанное видео размещено 7 мая на официальной странице театра в социальной сети Instagram.

«Спасибо вам за мирное небо, за покой. Низкий поклон вам. Спасибо за Великий день, спасибо», — говорится в прикреплённом к видео сообщении и также выражается благодарность всем, кто участвовал в создании этого видео.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разные люди из России и из-за рубежа исполняют к 75-летию Победы над нацизмом песни тех лет и размещают снятые ими видео в разных социальных сетях в интернете.