Москва, , 15:12 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«ЕГЭ в этом году нужно не переносить, а отменить полностью. Да, это давняя принципиальная позиция ЛДПР, но сейчас единый госэкзамен просто опасен», — отметил Нилов в Facebook.

По его мнению, государство сейчас может сделать сотни тысяч будущих студентов заложниками вируса, и последствия для страны непредсказуемы.

«Он и так-то не нужен, а в период пандемии государство тем более не может позволить себе «роскошь» ставить очередные эксперименты над молодежью», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на отмене ЕГЭ и предлагает зачислять в вузы всех желающих, тех, кто останется в вузе определять должны экзамены по итогам сессии.

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил накануне министр просвещения Сергей Кравцов.