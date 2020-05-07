Киев, , 15:06 — REGNUM На Украине больных коронавирусом сейчас как минимум в 10 раз больше, чем сообщает официальная статистика, заявил 7 мая украинский бизнесмен и экс-депутат Рады Михаил Бродский.

Бизнесмен выразил удивление действиями официальной власти, «которая упрямо не хочет купить нормальные тесты и тестировать минимум в 4 раза больше, чем сейчас».

«Без этого мы все переболеем и кто-то умрёт», — заявил Бродский, возложив вину за такой ход событий на президента страны Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что никто в правительстве «не собирается скрывать реальную картину заболеваемости». По его словам, ведомство запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Ляшко заявил, что первые такие исследования пройдут в Одесской и Сумской областях страны.

По официальным данным, на 7 мая на Украине коронавирусом заболели 13.691 человек.