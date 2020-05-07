Уфа, , 15:13 — REGNUM Восемь рабочих, прибывших с Чаяндинского нефтегазового месторождения, доставили в больницу с диагнозом ОРВИ в Башкирии. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на родину продолжают возвращаться жители Башкирии, работающие в Якутии вахтовым методом. На утро 7 мая уже прилетели 777 рабочих. Все они расположились в обсерваторе.

Отмечается, что сегодня ждут прилета еще 295 рабочих с этого месторождения. Ранее одного инфицированного коронавирусом вахтовика доставили в больницу. А сейчас сообщили о госпитализации еще восьми человек, у которых зафиксировали симптомы ОРВИ.

Сообщается, что лечение рабочих будет проходить по месту их работы. Там уже развернули полевой госпиталь. Это решение было принято главным санитарным врачом РФ.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в случае появления возможности привезти зараженных рабочих на родину, необходимо это сделать, поскольку в Башкирии им обеспечат более комфортные условия для лечения.

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