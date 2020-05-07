Москва, , 15:04 — REGNUM Разные люди из России и из-за рубежа исполняют к 75-летию Победы над нацизмом песни тех лет и размещают снятые ими видео в разных социальных сетях в интернете.

Так, актер «Свободное пространство» из Орла Максим Громов исполнил и записал «Песенку фронтового шофера» на музыку Б. Мокроусов и стихи поэтов Б. Ласкина и Н. Лабковского, которую он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Молодой китайский певец Kaison Yan исполнил песню «День Победы» композитора Д. Тухманова на слова. Харитонова, разместив её на своей странице в Instagram.

Студент МГИМО Николай Мариничев записал песню «Катюша» на музыку композитора М. Блантера и слова М. Исаковского возле парижского Пантеона, выложив её на своей странице «ВКонтакте».

Мария Авес из Торонто записала и выложила в Instgarm песню «Синий платочек» на слова Я. Гольденберга и музыку Е. Петерсбургского.

Житель итальянского города Пьетрасанта Андреа Жианнотти исполнил ко Дню Победы и выложил в своем Facebook песню «22 июня ровно в 4 часа», написанную на мотив вальса «Синий платочек» советским поэтом Борисом Ковыневым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что марафон по чтению стихов и рассказов о Великой Отечественной войне сроком в пять дней начнут 7 мая волонтеры проекта «В сказку — из дома».