Москва, , 15:03 — REGNUM Государство должно оказать бюджетную помощь авиакомпаниям для возврата денежных средств пассажирам вместо ваучеров. Об этом заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Общероссийское движение пассажиров не поддерживает грубое нарушение закона, когда, по сути, задним числом меняются условия договора, когда вместо денег будут возвращены ваучеры. Это вызывает недовольство людей. Равновесом решения может быть поддержка государства, когда будет оказана финансовая помощь авиакомпаниям на выплаты денежных средств пассажирам. Наши граждане так же, как и авиакомпании, оказались в сложной финансовой ситуации, и многим из них, нужны денежные средства, а не ваучеры», — сказал Зотов.

Он напомнил, что по ваучерам вопрос ещё только предстоит узаконить: «Правительство планирует внести законопроект в Госдуму РФ. По нашей оценке, самое раннее его принятие — конец июня, а до этого никаких операций выполняться не будет. При этом данный закон, даже если его принять сейчас, не будет иметь обратной силы, а значит, и не решить комплекс проблем, который возник на авиарынке. По сути, он будет работать только на будущие проданные билеты, а не на те, которые уже проданы. Наша позиция заключается в том, что нужно произвести все выплаты за счёт бюджетных средств, тем самым оказав серьёзную поддержку компаниям, а уже потом принимать закон».

Зотов полагает, что если таких действий не предпринять сейчас и «просто ждать закона по ваучерам», то коллективное обращение пассажиров в суд будет грозить авиакомпаниям полным банкротством, поскольку суд в таких вопросах будет полностью на стороне граждан: «Чтобы не допустить банкротства, нужно обеспечить поддержку государства. Ваучеры в нынешней ситуации — шаг к банкротству авиакомпании, шаг, который даёт возможность пассажирам обращаться в суд. Таким образом, мы не спасём ни одну авиакомпанию».