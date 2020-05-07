Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 4530, сообщили 7 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев — 1427 выявлено в Алма-Ате, в Нур-Султане — 865, Атырауской области — 240, и по 223 случая в Чимкента и Кызыл-Ординской области. Выздоровели 1470 пациентов, скончались 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения, который действует до 11 мая. Власти республики планируют отменить режим в случае сохранения стабильной ситуации по заболеваемости.

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