Пермь, , 14:58 — REGNUM В Пермский край поступит из Китая благотворительная помощь — крупная партия защитных масок, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Губернатор провинции Цзянси Китайской Народной Республики И Ляньхун в официальном письме информирует о том, что подарит Прикамью 20 тысяч одноразовых медицинских масок.

В письме отмечается, что Пермский край и китайская провинция Цзянси являются важными партнёрами в рамках проекта «Волга — Янцзы». В частности, с 2013 года осуществляется тесное взаимодействие в торгово-экономической, лесной, образовательной, культурной и других сферах.