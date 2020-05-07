Сухум, , 15:02 — REGNUM В Абхазию вернулись 188 курсантов, проходящих обучение в российских военных вузах. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, в России из-за распространения коронавируса, в военных вузах был досрочно завешен учебный год, а курсантов отправили в каникулярные отпуска. В Абхазии приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Министерством обороны осуществляется встреча и доставка прибывающих на специально оборудованном в санитарном отношении транспорте, в сопровождении военной автоинспекции, для размещения их на карантин», — приводит пресс-служба комментарий замминистра обороны Южной Осетии, генерал-майора Нодара Авидзбы.

Напомним, в начале апреля в Абхазии было выявлено три случая заражения коронавирусом. Двое заболевших COVID-19 вылечились, один скончался.