Провиденс, США, , 14:54 — REGNUM Мэр города Провиденс, расположенного в американском штате Род-Айленд, Хорхе Элорза призвал жителей стыдить тех, кто нарушает карантинные меры. Об этом 6 мая он сообщил в эфире местной радиостанции WPRO.

«Вы должны стыдить их, чтобы они изменили свое отношение», — отметил градоначальник в интервью радиостанции.

В частности, Элорза говорил о марлевых повязках, которые необходимо носить на улице, несмотря на то, что в этом нет медицинской необходимости. Ранее маски были рекомендательной мерой, но позже это сделали обязательным.

Напомним, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США превысило 1 млн 200 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 приближается к 75 тыс. человек.