Москва, , 14:39 — REGNUM Запросов на средства индивидуальной защиты от новой коронавируснной инфекции поступает очень много. Особенно на защитные комбинезоны для медицинских работников, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Генерального совета «Деловой России», совладелец ООО «ФомЛайн» Артур Согоманян.

«В начале пандемии наша фирма, расположенная в городе Ковров Владимирской области, помогала местным больницам, а сейчас начали поступать федеральные заказы, и их много. Мы делаем столько, сколько можем, то есть запросов больше, чем наших возможностей. Это связано с тем, что фирма и сейчас делает свою основную работу — продолжает выпускать матрасы и мебель для магазинов IKEA.

Когда началась пандемия, нас попросили начать выпускать многоразовые маски, бахилы и комбинезоны. И пока спрос на все средства защиты не снижается. Особенно пользуются спросом комбинезоны для врачей, ведь они больше всего под ударом.

Все заказы оплачивают крупные государственные компании. Несмотря на то, что у нас крупный бизнес, компания несет убытки по основной работе (потери до 50%). Непрофильное производство просто поддерживает компанию, но не более того.

Скорее всего, через 2−3 месяца спрос на медицинские средства защиты спадет и их производством будут заниматься только профильные предприятия.

Конечно, мы должны победить коронавирус, но не очень понятны сроки. Пока нет противоядия, и неясно, как остановить распространение нового вируса. Чтобы вакцину изобрели, испытали и поставили на промышленные объёмы, думаю, при очень оптимистических ожиданиях, на это потребуется не менее года.

Поэтому гражданам надо привыкать достаточно длительное время думать, как защититься, чтобы не заразиться. Придется использовать защитные средства и на предприятиях, и в общественном транспорте, и в общественных местах.

Пока не все еще люди верят и понимают, живут по инерции, но жизнь уже начала реально меняться, и надо быть готовыми к тому, что эти изменения после пандемии будут достаточно длительными», — высказал своё мнение эксперт.

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