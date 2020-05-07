Черкесск, , 14:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создается еще один резервный госпиталь для размещения больных с COVID-19. Он будет развернут на базе Черкесской городской клинической больницы, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

В одном из корпусов больницы будет создан коечный фонд на 205 мест, из них 36 коек в реанимации. Предусмотрена система подачи кислорода к большинству вновь создаваемых коек. В еще одном корпусе горбольницы Черкесска будет открыто общежитие для медиков, участвующих в лечении больных с коронавирусом.

В настоящее время подготовительные работы уже практически завершены — в палатах установлены новые кровати, завезено необходимое медицинское оборудование, поставлен необходимый запас лекарственных средств, дезрастворов и средств индивидуальной защиты. Открытие госпиталя запланировано к 10 мая.