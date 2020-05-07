Цхинвал, , 14:34 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Южной Осетии. Об этом 7 мая сообщила агентству «Рес» заместитель Комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«Таким образом общее количество … уже одиннадцать человек. Один из них мужчина, приехавший с лечения из Северной Осетии, а также студенты российских вузов», — рассказала Гаглоева.

Она отметила, что в страну в последнее время вернулись порядка 160 студентов, и их всех сразу поместили в карантин. Также в условиях карантина находятся девять водителей.

Напомним, первые три случая заражения коронавирусом в Южной Осетии были выявлены 6 мая. Все заразившиеся недавно вернулись в республику с территории России.

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