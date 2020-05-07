Челябинск, , 14:21 — REGNUM В Челябинске к 75-летию Победы создали арт-объект с ошибками. Инцидент произошёл в Калининском районе, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, композиция со звездой, годом окончания войны и табличкой с надписью «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим» находится возле органного зала «Родина». Надпись на табличке содержала орфографические и пунктуационную ошибки.

К настоящему времени подрядчик исправил ошибки. Как сообщало ИА REGNUM, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 9 мая. Правда, из-за пандемии COVID-19 основные мероприятия пройдут в режиме онлайн.