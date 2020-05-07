Иваново, , 14:21 — REGNUM Священнослужитель, ранее госпитализированный с подозрением на заражение коронавирусом, скончался в Иванове.

Как сообщило IvanovoNews, священнослужитель ранее был госпитализирован из ивановского Свято-Введенского женского монастыря с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Затем он был переведён в реанимацию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 7 мая стало известно, что он скончался.

Также, по информации издания, из монастыря с подозрением на коронавирус госпитализирован ещё один священнослужитель, он находится в состоянии средней степени тяжести. Сам монастырь для прихожан закрыт.