Грозный, , 14:21 — REGNUM В Чечне создали особо комфортные условия медработникам, которые первыми вступили в борьбу с коронавирусом. Их заселили на период карантина в новое общежитие Грозненского государственного нефтяного технического университета. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Первая бригада медработников, которая на протяжении последних двух недель была на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заселилась и начала обживать общежитие ГГНТУ», — сообщил министр.

Сулейманов отметил, что две недели карантина сотрудники республиканской клинической больницы, «достой̆но отстоявшие свою смену и нуждающиеся в полноценном отдыхе», будут пребывать в комфортных условиях. Комнаты в новом корпусе общежития полностью меблированы и оборудованы необходимой оргтехникой. Кроме того, медиков будут три раза в день кормить. ⠀