Вологда, , 14:15 — REGNUM Представителями международной команды организации «Волонтеры Победы» организовали в преддверии Дня Победы для 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Вологды Тимофеева Геннадия Ивановича телемост с волонтерами со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На связь с ветераном вышли представители 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Венгрия, Германия, Египет, Киргизия, Молдавия и Перу.

Волонтёры лично, посредством видеосвязи поздравили ветерана с праздником, а также подарили ему свои рисунки и устроили онлайн-концерт.

Отметим, Геннадий Иванович был направлен на фронт в 1944 году, где его распределили в зенитно-пулеметную роту, в которой он кроме шоферской специальности освоил обязанности второго номера пулеметного расчета. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией» и другими.