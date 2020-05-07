Красногорск, , 14:14 — REGNUM В Подмосковье продолжают наращивать число коек для пациентов, заразившихся SARS-CoV2. Как сообщает Мособлштаб, в выставочном центре «Крокус Экспо» развернут временный стационар Красногорской городской больницы № 1 на 1000 коек.

Необходимость увеличения числа коек возникла из-за сохраняющего высокого уровеня госпитализации заболевших COVID-19. Сейчас во временный стационар в «Крокус Экспо» доставляют аппараты ЭКГ, УЗИ, бронхоскопии и оборудование для двух кабинетов КТ.

В отделении реанимации оборудовали 120 коек с аппаратами ИВЛ и кислородом. Для медицинских работников стационара будет предоставлено трехразовое питание. Проживать они будут в гостинице «Аквариум».

"Я сейчас разговаривал с молодыми врачами, часть из которых — мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, помогают, спасают жизни, работают в очень напряженном графике. Нам нужны врачи, мы ищем врачей, приглашаем врачей. Там, где они свободны, конечно», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.