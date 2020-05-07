Красногорск, 7 мая 2020, 14:14 — REGNUM В Подмосковье продолжают наращивать число коек для пациентов, заразившихся SARS-CoV2. Как сообщает Мособлштаб, в выставочном центре «Крокус Экспо» развернут временный стационар Красногорской городской больницы № 1 на 1000 коек.
Необходимость увеличения числа коек возникла из-за сохраняющего высокого уровеня госпитализации заболевших COVID-19. Сейчас во временный стационар в «Крокус Экспо» доставляют аппараты ЭКГ, УЗИ, бронхоскопии и оборудование для двух кабинетов КТ.
В отделении реанимации оборудовали 120 коек с аппаратами ИВЛ и кислородом. Для медицинских работников стационара будет предоставлено трехразовое питание. Проживать они будут в гостинице «Аквариум».