Челябинск, , 14:14 — REGNUM В Челябинске произошла резонансная история с проектом «Имена героев», посвящённым 9 мая. Так, на среди присланных историй о героях Великой Отечественной войны оказалась публикация якобы «Владимира Владимировича Сумина, воевавшего под Курском и под Москвой», с фотографией, на которой изображен молодой Адольф Гитлер.

Читайте также: В Коми разгорелся скандал из-за плаката с финским солдатом

Эту историю с фотографией транслировали на большом экране торгово-развлекательного комплекса «Космос» и в социальных сетях. Свою оплошность организаторы проекта заметили только после того, как под постом пользователи начали оставлять возмущённые комментарии.

«Задумывая этот проект, мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов. А каждое ваше письмо с историей читали с радостью. У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации», — говорится в сообщении ТРК в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы акции признались, что даже не верили, что ад этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлёт нам историю не про своего предка».

«Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям», — отмечено в сообщении.

Организаторы проекта признали свою ошибку и принесли горожанам и всем участникам «Имён героев» свои извинения.

В настоящее время опубликованный пост в этой историей удалён.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один подобный скандал разгорелся в Коми. Власти Усинска украсили город к Дню Победы плакатом, на котором изображён финский солдат, воевавший на стороне фашистской Германии. Ситуацией заинтересовались в местной прокуратуре.