Рязань, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM Парк военной техники появится в Рязани. 12 единиц боевых машин установят в сквере около памятника Советско-Польского братства по оружию. На место своей «дислокации» колонна проследует в День Победы под музыкальное сопровождение, сообщили 7 мая в пресс-службе правительства региона.
Место для установки техники предложило областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. В сквере разместятся танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом «Конкурс», РСЗО «Град» на базе ЗиЛ-131 и «Урала», зенитная установка ЗУ 23−2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ «Акация», миномёт и гаубица М30. Парк военной техники в честь 75-летия Победы создают по инициативе губернатора Николая Любимова.
Боевые машины переданы в Рязань Министерством обороны РФ по поручению президента России. Все экспонаты демилитаризованы, украшены эмблемами в честь 75-летия Победы и значимыми датами в истории Рязанской области.