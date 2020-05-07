Рязань, , 14:23 — REGNUM Парк военной техники появится в Рязани. 12 единиц боевых машин установят в сквере около памятника Советско-Польского братства по оружию. На место своей «дислокации» колонна проследует в День Победы под музыкальное сопровождение, сообщили 7 мая в пресс-службе правительства региона.

Место для установки техники предложило областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. В сквере разместятся танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом «Конкурс», РСЗО «Град» на базе ЗиЛ-131 и «Урала», зенитная установка ЗУ 23−2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ «Акация», миномёт и гаубица М30. Парк военной техники в честь 75-летия Победы создают по инициативе губернатора Николая Любимова.

«Даже в сложившихся обстоятельствах ограничений было бы неправильно лишить праздника ветеранов, всех, кто связан с военной профессией и чтит подвиги земляков. В день годовщины Великой Победы мы постараемся сделать праздник ярким и трогательным. Технику провезут к месту стоянки так, чтобы рязанцы смогли увидеть её с балконов и из окон, под музыкальное сопровождение», сказал глава региона.

Боевые машины переданы в Рязань Министерством обороны РФ по поручению президента России. Все экспонаты демилитаризованы, украшены эмблемами в честь 75-летия Победы и значимыми датами в истории Рязанской области.